Lucano su Salvini e Open Arms: 'Vedremo se il suo delirio di onnipotenza era anche reato' (Di venerdì 31 luglio 2020) Lui è sempre stato nel mirino di Capitan Nutella che, da garantista quando si tratta di sé e dei suoi sodali e di chi gli fa comodo, ricordate come difendeva i carabinieri stupratori e insinuava dubbi ... Leggi su globalist

Adnkronos : Mimmo Lucano: 'Salvini ha commesso reato morale, vedremo se anche penale' - Fusillide : RT @Adnkronos: Mimmo Lucano: 'Salvini ha commesso reato morale, vedremo se anche penale' - nico28045834 : RT @Adnkronos: Mimmo Lucano: 'Salvini ha commesso reato morale, vedremo se anche penale' - OverlookHotel71 : RT @Adnkronos: Mimmo Lucano: 'Salvini ha commesso reato morale, vedremo se anche penale' - nemboc : RT @Adnkronos: Mimmo Lucano: 'Salvini ha commesso reato morale, vedremo se anche penale' -

Ultime Notizie dalla rete : Lucano Salvini

Adnkronos

Lui è sempre stato nel mirino di Capitan Nutella che, da garantista quando si tratta di sé e dei suoi sodali e di chi gli fa comodo (ricordate come difendeva i carabinieri stupratori e insinuava dubbi ...E' giusto che sia la magistratura e non la politica, un tribunale e non il Parlamento, a stabilire se Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno ha commesso o no un reato. Sicuramente, il suo "de ...