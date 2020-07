L'Equipe - Non solo il quinquennale, per Osimhen spunta un'opzione fino al 2026 (Di venerdì 31 luglio 2020) L'edizione online de 'L'Equipe' riporta anche i dettagli del contratto firmato da Victor Osimhen, da oggi ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : L'Equipe - Non solo il quinquennale, per Osimhen spunta un'opzione fino al 2026 - Gioacch47475748 : @Mela09061860 @ilconterosso1 @rbriddick1977 @HuffPostItalia le competenze specifiche di Zangrillo e dell'equipe di… - robertotrignani : Quando la neurochirurgia lavora con un bisturi di emozioni, l’ultimo punto di sutura non può che essere un grazie d… - Mela09061860 : @MDragonil @sole24ore Il virus è clinicamente morto. Non lo dico io ma una equipe di esperti. 'Esperti' significa m… - nebbianelsole : @LaStampa @PaoloGentiloni Fatevi vedere da una equipe....UNO SOLO NON BASTA!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Equipe Non L'Equipe - Non solo il quinquennale, per Osimhen spunta un'opzione fino al 2026 Tutto Napoli EQUIPE - Osimhen è la cessione più remunerativa nella storia del Lille: 81.3 milioni

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Victor Osimhen. Il nigeriano è un nuovo giocatore azzurro, un'operazione da cifre record sia per il club partenopeo che per quello francese. Infatti, secondo ...

L'Equipe riporta cifre diverse dai media italiani: Osimhen al Napoli per 81mln!

L'Equipe nella sua versione online riporta l'ufficialità del trasferimento al Napoli di Victor Osimhen e anche le cifre dell'accordo Cessione record per il Lille. L'Equipe nella sua versione online ri ...

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Victor Osimhen. Il nigeriano è un nuovo giocatore azzurro, un'operazione da cifre record sia per il club partenopeo che per quello francese. Infatti, secondo ...L'Equipe nella sua versione online riporta l'ufficialità del trasferimento al Napoli di Victor Osimhen e anche le cifre dell'accordo Cessione record per il Lille. L'Equipe nella sua versione online ri ...