Juve, sabato allo Stadium la consegna della Coppa per lo Scudetto (Di venerdì 31 luglio 2020) sabato 1 agosto la Lega Serie A e TIM consegneranno alla Juventus, Società vincitrice dello Scudetto 2019/2020, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo in Tribuna “Gianni e Umberto Agnelli” all’Allianz Stadium’ di Torino al termine della gara Juventus-Roma, alla presenza di Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, Presidente e Amministratore Delegato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

