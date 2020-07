I grillini marchigiani: mai col Pd. Le Regionali mandano in tilt l'asse di governo (Di venerdì 31 luglio 2020) Se la maggioranza rossogialla di governo traballa, a livello locale tra Pd e Movimento 5 Stelle sono scintille. Anche nelle Marche l'intesa non s'ha da fare. Dai grillini marchigiani il messaggio senza possibilità di appello: "Nessuna alleanza col Pd, non c'è Roma che tenga". Gian Mario Mercorelli, candidato presidente delle Marche alle Regionali per il Movimento 5 Stelle, risponde così a Carlo Calenda, il leader di Azione, che in un evento organizzato ad Ancona aveva detto che il suo partito avrebbe sostenuto il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi solo in una coalizione senza M5s. Detto fatto. "Noi e Mangialardi abbiamo due visioni diametralmente opposte delle Marche. Lui pensa alla divisione degli incarichi e alla conservazione del maggior ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : grillini marchigiani I grillini marchigiani: mai col Pd. Le Regionali mandano in tilt l'asse di governo Il Tempo Altro che alleanza. Nelle Marche il M5s accusa il Pd di fare come la destra

Presi dal panico di dire la cosa "sbagliata", preferiscono allora non dirne alcuna. E così i parlamentari marchigiani del M5s sono quasi tutti riluttanti ad esprimere un'opinione su ciò che accadrà ne ...

Il candidato grillino non ha dubbi: "Impossibile l’accordo con il Pd"

Potenziamento della medicina territoriale, sistema integrato per le infrastrutture viarie e accelerazione per la ricostruzione post terremoto. Sono questi i punti cardine nel programma elettorale che ...

Presi dal panico di dire la cosa "sbagliata", preferiscono allora non dirne alcuna. E così i parlamentari marchigiani del M5s sono quasi tutti riluttanti ad esprimere un'opinione su ciò che accadrà ne ...Potenziamento della medicina territoriale, sistema integrato per le infrastrutture viarie e accelerazione per la ricostruzione post terremoto. Sono questi i punti cardine nel programma elettorale che ...