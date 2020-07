Galli a SkyTg24: “Virus arriva sui barconi? Contrapporsi su questo è da irresponsabili, più infezioni in casa che da fuori” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il virus arriva sui barconi? Mi sento di fare un appello da cittadino, più che da scienziato: Contrapporsi e litigare su questo non è da politici responsabili. Viviamo in un mondo globalizzato: l’infezione può arrivare da qualunque parte del mondo“. A dirlo, intervistato a SkyTg24, il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. Prima di lui, in studio, una esponente di Forza Italia, in linea con le idee dei partiti di centrodestra (in testa Lega con Matteo Salvini e Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni), aveva puntato sul rischio sanitario derivante dagli sbarchi sulle nostre coste di migranti. “Abbiamo più infezioni tra gli italiani, in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

