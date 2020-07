Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre (Di venerdì 31 luglio 2020) La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rinnova l'obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto sarà necessaria solo nel caso in cui non ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - meta_ne_zemer : RT @MediasetTgcom24: Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - AdaAdele88 : RT @MediasetTgcom24: Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - Michy_92 : RT @MediasetTgcom24: Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Lombardia Fase 3: Lombardia, mascherine fino al 10 settembre

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

Fase 3, Lombardia aumenta capienza consentita sui mezzi pubblici

Milano, 31 lug. (askanews) - Con una nuova ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana valida da domani al 10 settembre la Regione Lombardia aumenta la capacità massima dei mezzi pubblici, ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...Milano, 31 lug. (askanews) - Con una nuova ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana valida da domani al 10 settembre la Regione Lombardia aumenta la capacità massima dei mezzi pubblici, ...