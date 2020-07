Dl Sicurezza: Consulta dichiara illegittima esclusione richiedenti asilo dall’anagrafe (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo la Corte costituzionale escludere i richiedenti asilo dall'iscrizione all’anagrafe, come stabilito dal primo decreto Sicurezza del governo gialloverde, è discriminatorio oltreché irragionevole. La Consulta dichiara illegittimo l'articolo 13 del decreto, cavallo di battaglia dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che dopo il sì al processo a suo carico per il caso Open Arms da parte del Senato, ieri, incassa oggi un altro colpo. Open Arms, il Senato dice sì al processo a Matteo Salvini Si al processo a Salvini per Open Arms. La camera alta del parlamento ha espresso 149 sì, 141 no, e una astensione Per i giudici la norma in questione, risalente al 2018, crea più confusione che ... Leggi su blogo

