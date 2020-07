Discoteca Paradise di Piacenza, due contagiati: appello della Usl a tutti i presenti (Di venerdì 31 luglio 2020) La Usl di Piacenza lancia un appello su Facebook affinchè tutti i clienti che erano presenti la notte tra il 24 e il 25 luglio si presentino per il tampone. Allarme a Piacenza per una Discoteca che ha ospitato due persone asintomatiche che però sono risultate positive al tampone per il coronavirus. Lo segnala la Usl di Piacenza in un post su Facebook. L’appello inizia così: “Attenzione, avviso importante per chi ha frequentato la Discoteca Paradise di Piacenza nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio”. Poi, la spiegazione dell’appello. “È stato stabilito che nel locale erano ... Leggi su chenews

