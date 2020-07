Ciclismo, Strade Bianche femminile 2020: gli orari di partenza e arrivo della corsa (Di venerdì 31 luglio 2020) La Strade Bianche 2020 dà il via alla ripresa del calendario World Tour anche per quanto riguarda il Ciclismo femminile. Sabato 1 agosto grandissima giornata di spettacolo sulle Strade toscane caratterizzate dai tratti in sterrato che decideranno la corsa. La partenza ufficiale delle atlete sarà alle ore 12:00, dopo il ritrovo alla Fortezza Medicea di Siena: il percorso prevede otto settori di sterrato ed un totale di 136 chilometri. L’arrivo nella suggestiva cornice di Piazza del Campo a Siena è previsto intorno alle 16:00, poche ore prima dell’arrivo dei colleghi maschi. L’avversaria da battere per tutti è la campionessa del mondo Annemiek Van Vlauten: la fuoriclasse ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Strade Il ciclismo esce dal virus. La pazza Strade Bianche per non bucare la ripresa ilGiornale.it Strade Bianche, il grande ciclismo riparte da Siena: festa a metà causa misure anti-covid

Siena,31 luglio 2020 – Si torna a pedalare ed è grande ciclismo quello che ci propone il primo giorno del mese di agosto con la Strade Bianche a Siena, in un sabato che promette 37 gradi e tanta polve ...

Remco, giù la maschera! Il ragazzino terribile ha lanciato la sua sfida a Nibali

Nel giorno della presentazione del nuovo Giro d'Italia, il 20enne della Deceuninck Quick Step ha vinto da campione a Burgos, sul traguardo del Picon Blanco (8,2 km di salita). Un messaggio chiarissimo ...

