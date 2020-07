Celli: grazie a miopia Giunta Raggi danni a territori (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Disposto dal tribunale di Roma il sequestro preventivo dell’intero impianto Ama di Rocca Cencia, il sito che riceve i rifiuti indifferenziati di Roma, in seguito alle indagini sul rispetto delle norme igieniche. Dopo la chiusura dell’impianto del Salario nulla e’ stato fatto da Roma Capitale per alleggerire la mole di rifiuti che veniva trattata a Rocca Cencia. Fino alla decisione del Tribunale.” “Dopo quattro anni senza un piano industriale, senza una visione a 360 gradi sul ciclo dei rifiuti e senza impianti Roma e’ di nuovo in emergenza. E dall’emergenza, si sa, si esce a caro prezzo. Con l’aggravante che non possiamo conoscere neppure a quanto ammontino i danni economici di questa politica miope dell’Amministrazione, dal momento che i bilanci di Ama che mancano all’appello sono ormai 3 e ... Leggi su romadailynews

Celli_Seba : RT @arcanodavvero: Scusi @Quirinale vorrei sapere se anche un centesimo delle mie tasse è stato usato per il convegno dei negazionisti in #… - Celli_Seba : RT @jup1897: @juventusfc GRAZIE RAGAZZI! ?? 38 volte Campioni ?????? #FinoAllaFine #STRON9ER - Celli_Seba : RT @CottarelliCPI: Contagi ancora bassi ma in netto aumento. Il senso civico, il buon senso, il senso comune, il ... sesto senso (per chi c… - Celli_Seba : RT @evalida: Guardo con strazio l’intervista alla moglie di #MarioCercielloRega alla @vitaindiretta Credetemi,toglie il respiro,le lacrime… -

Ultime Notizie dalla rete : Celli grazie Celli: grazie a miopia Giunta Raggi danni a territori RomaDailyNews La Francigena sui pedali Impresa e libertà per due

di Rosella Formenti Come due cavalieri medievali sono pronti per l’impresa: ma non c’è nulla da conquistare, nessun trofeo, la sfida è con se stessi. Non saliranno in sella a un cavallo, ma a una bici ...

La piazza di spaccio nei boschi di Arborio e Ghislarengo scoperta grazie alle segnalazioni dei cittadini

Un continuo via vai di auto e gente sospetta lungo strade di campagna solitamente poco battute. Sono stati in molti a notarlo tra Arborio e Ghislarengo e le lamentele dei cittadini sono arrivate ai ...

di Rosella Formenti Come due cavalieri medievali sono pronti per l’impresa: ma non c’è nulla da conquistare, nessun trofeo, la sfida è con se stessi. Non saliranno in sella a un cavallo, ma a una bici ...Un continuo via vai di auto e gente sospetta lungo strade di campagna solitamente poco battute. Sono stati in molti a notarlo tra Arborio e Ghislarengo e le lamentele dei cittadini sono arrivate ai ...