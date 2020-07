Atalanta-Inter, Conte: “Vogliamo concludere al meglio la stagione” (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Le dichiarazioni di Conte alla vigilia di Atalanta-Inter: “Si giocherà a viso aperto, senza calcoli”. BERGAMO – Vigilia di Atalanta-Inter per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la delicata partita di Bergamo: “Sono certo che entrambe le compagini giocheremo a viso aperto, senza fare calcoli – ha detto l’allenatore leccese citato da tuttomercatoweb.com – affrontiamo una compagine che è diventata una realtà consolidata in Italia e per questo non sarà una partita semplice”. Obiettivo secondo posto Per l’Inter l’obiettivo resta il secondo posto: “E’ sempre bello giocare contro una squadra che è dietro e ti vuole superare. A ... Leggi su newsmondo

