Via Giubbonari, Fdi: M5S restituisce sede al Pd sotto mentite spoglie? (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “L’Assemblea capitolina ha votato una mozione con la quale si propone di destinare i locali di via de’ Giubbonari, gia’ sede del Pci e poi del Pd a centro informativo sulla Resistenza romana. Abbiamo proposto nel dibattito di destinare i locali di via delle Terme di Traiano, poi storica sede della destra e primo luogo ad ospitare gli esuli giuliano-dalmati a centro analogo sulle vicende di foibe ed esodo, ma incredibilmente grillini e sinistra hanno bocciato i nostri emendamenti.” “Evidentemente si vuole esaminare solo una parte delle tragiche vicende del secolo scorso e non vorremmo che dietro questa mozione vi possa essere un accordo per riconsegnare sotto mentite spoglie la sede di via de’ ... Leggi su romadailynews

Roma, ecco il primo negozio che vende solo mascherine: la lotta al covid è anche fashon

La chiamano “la nuova normalità” e una certezza c’è: andrà vissuta con la mascherina in volto che infatti, da indumento chirurgico imposto dalle ...

