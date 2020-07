Turismo, flashmob a Napoli. La Cgil: Settore in ginocchio. L’emergenza Covid impone nuove strategie (Di giovedì 30 luglio 2020) “I settori turistico-culturali risultano di gran lunga i più colpiti dagli effetti della pandemia Covid-19. L’annullamento di viaggi, prenotazioni alberghiere, numerosi eventi come saloni e fiere, concerti e manifestazioni sia locali, sia di livello internazionale, fin dall’inizio dell’emergenza, ha colpito il mondo del Turismo, della cultura e anche dello spettacolo. Si deve ripartire quindi dal binomio cultura/Turismo; da quel Turismo che in tempi ‘di pace’ ci stava a volte un po’ stretto”. Così, in una nota, Cinzia Massa, della segreteria Cgil di Napoli, sul flash mob di questa mattina, in Piazza del Plebiscito a Napoli, delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto turistico. Una manifestazione per ... Leggi su ildenaro

Le attiviste e gli attivisti di Legambiente Palermo nel flash mob di oggi a Mondello hanno finto un sopralluogo ... è stato subito evidente che si sarebbe dovuto puntare su un turismo di qualità, che ...

