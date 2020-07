Trapani, fiamme per tutta la notte sul Monte Cofano (Di giovedì 30 luglio 2020) PALERMO – Vigili del fuoco, corpo Forestale e volontari della protezione civile al lavoro tutta la notte per spegnere l’incendio divampato nella serata di ieri su Monte Cofano, nel territorio di Custonaci, in provincia di Trapani. Le fiamme, di probabile origine dolosa, hanno aggredito soprattutto il versante della montagna che guarda a est, verso la baia di Santa Margherita e la frazione di Castelluzzo, a una manciata di chilometri da San Vito Lo Capo. Leggi su dire

