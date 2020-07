Superbonus 110%: la guida (Di giovedì 30 luglio 2020) La guida dell'Agenzia sul SuperbonusCos'è il Superbonus 110%Quali interventi ne beneficianoA chi spetta il SuperbonusCome funziona la detrazioneAdempimenti in caso di sconto o cessione del creditoI controlli dell'Agenzia delle EntrateLa guida dell'Agenzia sul SuperbonusTorna su L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul Superbonus del 110% (sotto allegata), misura prevista dal Decreto Rilancio in favore di coloro che, nonostante il periodo di crisi, eseguono principalmente interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici dal rischio terremoti. Vediamo quali sono le caratteristiche più importanti di questa agevolazione fiscale, rimandando per i necessari approfondimenti ... Leggi su studiocataldi

