Serena Enardu: “Non ho dormito perché è venuto Pago e…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Pago e Serena Enardu si sono incontrati di nuovo e lei ha condiviso con i fan il racconto di ciò che è successo nella notte. Dopo essersi riavvicinati nella casa del Grande Fratello, infatti, i due fidanzati si erano allontanati di nuovo all’improvviso. Una rottura brusca che non lasciava spazio al chiarimento: cosa si saranno detti adesso? Serena Enardu incontra di nuovo Pago: cosa succede? Alla storia d’amore travagliata tra Pago e Serena Enardu si aggiunge un nuovo capitolo tutto da scoprire. La donna, infatti, ha rivelato di aver incontrato l’ex fidanzato e lo ha fatto nel corso di una stories su Instagram in cui ha detto: Poi alla fine non ho dormito per nulla ... Leggi su velvetgossip

