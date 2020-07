Roma, arrestato e multato: svolgeva servizio taxi con mezzo sequestrato (Di giovedì 30 luglio 2020) Un taxi, già sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa, è stato notato da una pattuglia della squadra vetture del GPIT ( Gruppo pronto intervento traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale presso la stazione Tiburtina, durante i controlli predisposti per la verifica del rispetto delle regole anti-contagio da parte di chi svolge servizio di trasporto pubblico. Alla vista degli agenti, la vettura si è allontanata di gran fretta, con la speranza di far perdere le tracce, ma gli operanti si sono messi all’inseguimento del mezzo , riuscendo a bloccarlo in Via Nizza. Una volta fermato e identificando il conducente, il medesimo che in precedenza si era reso responsabile di circolare senza assicurazione, è stato denunciato in quanto colpevole di aver violato gli obblighi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

_Carabinieri_ : Afragola e Villa Literno: scoperta dai #Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma una stamperia… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, arrestato e multato: svolgeva servizio taxi con mezzo sequestrato - CorriereCitta : Roma, arrestato e multato: svolgeva servizio taxi con mezzo sequestrato - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo [di FRANCESCO SALVATORE] [aggior… - rep_roma : Roma, mette il figlioletto di sette mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo [di FRANCESCO SALVATOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestato Blitz anti spaccio a Roma, arrestati 14 pusher e denunciati 3 minorenni RomaToday Tenta di violentare 15enne nell'androne di un palazzo: "Ero ubriaco, cercavo un bagno"

Pomeriggio da incubo per una ragazzina di 15 anni vittima di una tentata violenza sessuale nel quartiere Portuense, a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 28 anni, ...

Acqua bollente contro il figlio neonato dopo lite con la moglie, ustionato bimbo di 7 mesi

Choc a Roma dove un uomo ha gettato dell'acqua bollente contro il ... La furia cieca dell'uomo non si è però arrestata, con lo stesso che si è quindi sfogato sull'altro figlio, un neonato di appena 7 ...

Pomeriggio da incubo per una ragazzina di 15 anni vittima di una tentata violenza sessuale nel quartiere Portuense, a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 28 anni, ...Choc a Roma dove un uomo ha gettato dell'acqua bollente contro il ... La furia cieca dell'uomo non si è però arrestata, con lo stesso che si è quindi sfogato sull'altro figlio, un neonato di appena 7 ...