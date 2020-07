Open Arms, il Senato manda Salvini a processo. Concessa autorizzazione a procedere (Di giovedì 30 luglio 2020) Caso Open Arms, il voto del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Matteo Salvini alla prova del voto al Senato per il caso Open Arms. I Senatori si esprimono sulla richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei Ministri di Palermo, che accusa l’ex ministro dell’Interno di sequestro di persona. Con 293 presenti e 291 i votanti, i favorevoli sono 141, i contrari 149, quindi il Senato non approva la mozione della Giunta che chiedeva di negare l’autorizzazione a procere. A causa del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta le intenzioni ... Leggi su newsmondo

