Nettuno, due giovani non si fermano all’alt e si schiantano contro un’auto in sosta: poi scappano a piedi (Di giovedì 30 luglio 2020) Inseguimento sta notte a Nettuno dove due giovani, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti penali, hanno cercando di seminare la Polizia dopo non essersi fermati ad un posto di blocco. Inseguimento a Nettuno Nella rocambolesca fuga l’auto con a bordo i due giovani si è schiantata contro un veicolo in sosta ma nemmeno questo li ha fatti desistere. I ragazzi sono così scappati a piedi ma sono stati raggiunti poco dopo dai poliziotti del Commissariato di Anzio. Droga in auto All’interno del veicolo con il quale i giovani hanno tentato la fuga è stata ritrovata una modesta quantità di sostanza stupefacente. L’auto è stata sequestrata e la patente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Inseguimento sta notte a Nettuno dove due giovani, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti penali, hanno cercando di seminare la Polizia dopo non essersi fermati ad un posto di blocco.

