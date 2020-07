Nasa lancia il razzo 'Perseverance' verso Marte per cercare tracce di vita (Di giovedì 30 luglio 2020) E stato lanciato dalla rampa 41 di Cape Canaveral, in Florida, il razzo Atlas che spedir verso Marte il nuovo rover della Nasa 'Perseverance'. Obiettivo della missione la ricerca di tracce di vita sul ... Leggi su gazzettadelsud

il_Conte78 : RT @TheJackSparrow: Quindi la @NASA lancia un razzo su Marte e nemmeno mi avvisano? #CountdownToMars - rosalinobove : RT @TheJackSparrow: Quindi la @NASA lancia un razzo su Marte e nemmeno mi avvisano? #CountdownToMars - Vivodisogniebas : RT @TheJackSparrow: Quindi la @NASA lancia un razzo su Marte e nemmeno mi avvisano? #CountdownToMars - TheJackSparrow : Quindi la @NASA lancia un razzo su Marte e nemmeno mi avvisano? #CountdownToMars - GazzettaDelSud : Nasa lancia il razzo 'Perseverance' verso Marte per cercare tracce di vita -