Mertens: “Siamo carichi per il Barcellona. Io e Osimhen possiamo giocare insieme” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il centravanti del Napoli Dries Mertens è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli: “Sabato sarà una partita importante contro la Lazio, poi penseremo al Barcellona. Serve fiducia, può succedere di tutto. La prima volta che abbiamo giocato a porte chiuse, contro l’Inter, era strano, oggi siamo più abituati”. De Laurentiis ha detto che non si dovrebbe giocare a Barcellona: “Non lo so. Abbiamo giocato in casa, ora dobbiamo giocare in casa loro e non dobbiamo fare troppi problemi. Gattuso è carico. Dobbiamo andare lì per giocarcela”. Sul rinnovo:“Ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine ce l’abbiamo fatta” Sull’eventualità di un futuro da dirigente: “Il mio futuro ... Leggi su alfredopedulla

