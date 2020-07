Matrimonio Nicosia: invitato positivo al Covid, 90 in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) invitato a un Matrimonio positivo al Covid-19 a Nicosia, in provincia di Enna: in 90 finiscono successivamente in quarantena. Una festa di Matrimonio a Nicosia, in provincia di Enna, sta avendo spiacevoli conseguenze per gli invitati. A quanto pare, infatti, uno dei commensali sarebbe stato trovato positivo al Coronavirus. Così tutti sono finiti in quarantena. … Leggi su viagginews

RetweetPalermo : RT @PalermoToday: Nozze a Nicosia e festa a Gangi, un invitato positivo al Covid: oltre 90 persone in quarantena - PalermoToday : Nozze a Nicosia e festa a Gangi, un invitato positivo al Covid: oltre 90 persone in quarantena… - gabrioska_ : RT @soliluce: Nicosia : ad un matrimonio uno ne ha contagiati 90. A viremu si chistu è tempu di maritarisi, chi sbaddu ca c'aviti! - Agata81944994 : RT @GDS_it: #Coronavirus, positivo in Germania dopo un matrimonio a #Nicosia: 90 persone in quarantena nell'Ennese - ClaudiaZappala_ : Io ho un matrimonio tra 20 gg e ovviamente non c’è pace. -