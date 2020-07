Ibra-Milan: il campione ritrovato a suon di gol e assist (Di giovedì 30 luglio 2020) Indomabile. Formidabile. Superlativo. Sono tutti aggettivi di Zlatan Ibrahimovic. Come il vino, più invecchia, più migliora. Perchè sembra che il campione svedese non ricordi l’aspetto anagrafico e continui a segnare con regolarità. Zlatan non stupisce più. È innamorato follemente del calcio e del Milan, al punto che potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea della permanenza all’ombra del Duomo. Zlatan sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia rossonera. Timbra il cartellino, segna e fa segnare. Tanti assist come quello di Marassi ad Hakan Calhanoglu. In casa della Sampdoria, Ibra ha vissuto l’ennesima serata da applausi. Un monumento per il Milan. Un avversario che incute paura e terrore agli ... Leggi su alfredopedulla

