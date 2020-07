Giuseppe Conte ride in faccia a Giorgia Meloni: ha forse un problema con le donne? (Di giovedì 30 luglio 2020) Il premier Conte deve avere un problema con le domande, soprattutto quelle delle donne. ride della Meloni che lo interroga sugli italiani prostrati dai divieti e gli immigrati liberi di varcare i nostri confini e violare tutti i controlli. E viene in mente quando ad aprile, pungolato sulla mancata zona rossa ad Alzano, investì la giornalista di Tpi, Francesca Nava, dicendole «se lei un domani avrà la responsabilità di governo, scriverà tutti i decreti ed assumerà tutte quante le decisioni». La modalità è la stessa. Ridurre l'interlocutrice a poca cosa. Farla sentire inopportuna, insipiente e incapace. Peccato che nell'intervento della Meloni, come nella domanda lecita della giornalista, ci fosse nulla di divertente. Ad aprile ... Leggi su liberoquotidiano

Alla Camera va in scena un botta e risposta al vetriolo tra il premier Giuseppe Conte e la leader di Fdi Giorgia Meloni. Alla vigilia del voto sull’autorizzazione all’arresto di Matteo Salvini ...

ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la ...

