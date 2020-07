Fiorentina, Commisso conferma Iachini: ufficiale il rinnovo anche per la stagione 2020-21 (Di giovedì 30 luglio 2020) Fiducia in Beppe Iachini. Nel day-after l’esaltante vittoria per 4-0 ai danni del Bologna la Fiorentina ha comunicato il rinnovo del contratto di Giuseppe Iachini anche per la stagione 2020-21. Grande entusiasmo da parte del presidente viola Rocco Commisso che, attraverso una nota parsa sul sito ufficiale della Fiorentina, ha elogiato il proprio tecnico: “Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un’annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente ed a risalire la classifica – si legge -. Proprio per questo sono convinto che il Mister si ... Leggi su sportface

acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina - Gazzetta_it : Furia Commisso: 'Mi sento preso in giro! E non posso più stare in silenzio' - filippo898 : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: la Fiorentina ha scelto di ripartire da Iachini. Decisione del presidente Commisso - sportli26181512 : La #Fiorentina ha deciso: avanti un altro anno con Iachini: La #Fiorentina ha deciso: avanti un altro anno con Iach… - JioH501 : La Fiorentina da quando è arrivato Rocco Commisso è diventata l'esaltazione del nulla. Se veramente pensano di conf… -