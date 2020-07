Dove andrebbe rinforzata l'Inter di Conte per lottare per lo Scudetto? (Di giovedì 30 luglio 2020) Un secondo posto da blindare ufficialmente all'ultimo atto con l'Atalanta, un'Europa League da giocare in gare secche e un futuro da programmare. Sono questi gli step tra campo e mercato che attendono l'Inter di Suning. Ma Dove andrebbe rinforzata la rosa a disposizione di Antonio Conte per lottare per lo Scudetto e cercare di Interrompere il dominio nazionale della Juventus? FBL-ITA-SERIEA-Inter-NAPOLI A vedere le lacune di questa prima annata nerazzurra con in panchina l'ex ct della... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Dove andrebbe Dove andrebbe rinforzata l'Inter di Conte per lottare per lo Scudetto? 90min Usa, schiaffo alla Nato: via dalla Germania 12mila soldati. Una parte andrà in Italia

Schiaffo alla Nato. Gli Usa spostano 12mila soldati dalla Germania. In parte andranno in Italia, alla base di Aviano. Qualcuno lo definisce un sonoro schiaffo alla Nato, a Berlino e a tutta l’Europa.

Coronavirus in Sicilia: a Partanna positiva una sessantenne rientrata da Panama, un caso a Bagheria

Gli ultimi casi di Coronavirus in Sicilia sono concentrati soprattutto nella parte orientale dell'Isola, in provincia di Messina e nel Catanese. Preoccupante la situazione nella provincia etnea, dove ...

