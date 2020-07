Diritti Tv Serie A, rimane perplessità sulle offerte dei fondi di investimento (Di giovedì 30 luglio 2020) I club si sono presi tre settimane di tempo per analizzare le offerte dei fondi di investimento sulla media company della Lega Serie A destinata a gestire i Diritti tv. Non è detto che basti a risolvere le perplessità di una buona metà dei presidenti, propensi a gestire in autonomia la principale fonte di ricavi del calcio. Di certo una decisione sul tema non è attesa prima di fine agosto. L'advisor Lazard ha illustrato le offerte dei sei fondi d'investimento. Per Dal Pino sono «interessanti e pongono le basi per il futuro»... Leggi su digital-news

