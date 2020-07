Caso camici in Lombardia, al vaglio i messaggi e le chat: non sarebbe stata donazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Affare camici in Lombardia, al vaglio degli inquirenti mail e messaggi della società del cognato di Attilio Fontana. Il Caso della fornitura di camici alla Regione Lombardia da parte della società gestita dal cognato di Attilio Fontana entra nel vivo dopo la perquisizione nella società stessa. Gli inquirenti hanno rintracciato i 25.000 camici non consegnati dopo la trasformazione dell’operazione in donazione e stanno analizzando tutta la corrispondenza intercorsa tra la società e gli uffici regionali. Questo per capire esattamente come sia nata questa operazione. come, quando e perché si sia trasformata in una donazione. CorSera, dall’analisi dei ... Leggi su newsmondo

