Beautiful, spoiler 31 luglio 2020: Thomas getta fango su Liam (Di giovedì 30 luglio 2020) Venerdì 31 luglio 2020 si conclude la settimana di programmazione della soap opera Beautiful. Dal 3 agosto la telenovela si prende la consueta pausa estiva, lasciando spazio alla doppia puntata di Una Vita. Cosa succederà nell’episodio di venerdì? Tutto riprenderà dalla complicata festa sulla spiaggia. Le anticipazioni svelano che Liam inizierà ad avere dei sospetti su Thomas, visto che non si ricorderà nulla di quanto accaduto con Steffy durante la notte. Sarà la Forrester a dirgli che hanno fatto l’amore, manifestandogli tutta la sua felicità. Steffy infatti crederà che tra lei e l’ex marito sia tornata la passione di un tempo, ignara che Liam sia stato drogato da suo fratello. Nel frattempo, Hope ... Leggi su kontrokultura

