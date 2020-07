Ancora problemi Istanze Online per concorso scuola e supplenze il 30 luglio: possibile proroga? (Di giovedì 30 luglio 2020) Non sono affatto rari i problemi sito Istanze Online neanche oggi 30 luglio. Siamo in prossimità di due importanti scadenze per l'invio di domande nel mondo della scuola per il prossimo anno. Peccato che in concomitanza con un momento così fatidico, le anomalie non manchino e molti aspiranti docenti debbano vedersela con blocchi improvvisi e mancato inoltro di richieste di inserimento in graduatorie. Avevamo già esaminato la situazione relativa ai problemi Istanze Online due giorni fa, mettendo in evidenza l'impossibilità di alcuni di inviare le proprie domande. In particolar modo, alcuni utenti per svariate ore hanno tentato di inoltrare la loro istanza ma senza riuscirci. Le anomalie non sono del tutto rientrate nella ... Leggi su optimagazine

6000sardine : Rimettiamo la #scuola prima fra tutte le priorità del #governo. È li che si formano le menti e i corpi del futuro d… - sassi_mario : @scarci Un pronunciamento formale quanto inutile che allontana ancora di più i due sindacati dalla gestione del dop… - wordweb81 : Ancora problemi #IstanzeOnline per concorso scuola e supplenze il 30 luglio: possibile proroga? - WonderFlo_77 : @Raffi1174 Ciao Raffi. Mi avevi seguita sull'altro account l'altro ieri. Questo è il nuovo l'altro l'ho disattivato… - lapinuccia88 : @chasingthestars Non conosco la tua storia ma se c'è una cosa che posso dirti con certezza è che fingere non è mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora problemi Ancora problemi per i lavoratori Atr, i sindacati chiedono a gran voce l'intervento del Prefetto AbruzzoLive Calciomercato Roma Smalling ancora in bilico. Si pensa a Vertonghen

Calciomercato Roma Smalling – Il futuro di Chris Smalling è ancora tutto da scrivere. Il difensore, arrivato lo scorso anno in prestito dal Manchester United, non è ancora certo circa la permanenza ne ...

Giornata mondiale dell’amicizia: gli amici sono esseri speciali. Soprattutto quelli ‘con benefici’

Ci capiscono, ci supportano e, molto spesso, ci conoscono meglio della nostra famiglia, altre volte ancora diventano la nostra vera famiglia ... presentano non pochi problemi di gestione: le persone ...

Calciomercato Roma Smalling – Il futuro di Chris Smalling è ancora tutto da scrivere. Il difensore, arrivato lo scorso anno in prestito dal Manchester United, non è ancora certo circa la permanenza ne ...Ci capiscono, ci supportano e, molto spesso, ci conoscono meglio della nostra famiglia, altre volte ancora diventano la nostra vera famiglia ... presentano non pochi problemi di gestione: le persone ...