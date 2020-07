Al via il primo Master in Medicina Ambientale (Di giovedì 30 luglio 2020) Università, : novità nel panorama formativo italiano, aperto non solo a medici ma anche a laureati in altre discipline Grazie alla partnership tra la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e l’Università degli Studi Niccolò Cusano – leader nella didattica telematica – partirà il 1° agosto 2020 il primo Master di II… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : via primo Al via 'Primo Space', il fondo italiano che investe in economia spaziale EuNews Battipaglia: sindaca Francese incontra Prefetto per questione ambientale

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, l’incontro tra il Prefetto, il Dott. Russo, il Sindaco, la Dott.ssa Cecilia Francese ed il Comandante della Polizia Municipale di Battipagl ...

Negozi e bar vuoti nel quartiere di Alba rimasto orfano del San Lazzaro: “Senza ospedale qui rischiamo di chiudere tutti”

«Prima c’è stato il virus, ora se n’è andato l’ospedale e di qui non passa più nessuno». Con il suo negozio di barbiere che guarda proprio l’ingresso dell’ex Pronto soccorso, Carmelo Sabbatella è in ...

