Usa | giornalista scopre di avere un tumore grazie a una telespettatrice

Una giornalista americana, Victoria Price , ha scoperto di avere un tumore alla tiroide grazie all'occhio attento di una telespettatrice. Mentre era in diretta su Wfla News, con sede a Tampa Bay, in ...

Una giornalista americana, Victoria Price, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide grazie all'occhio attento di una telespettatrice. Mentre era in diretta su Wfla News, con sede a Tampa Bay, in Fl ...Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla, ha deciso di raccontare su Twitter la storia di come ha scoperto di avere un tumore, e cioè di come il pubblico del suo tg le abbia salvato la ...