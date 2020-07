UNTURNED disponibile in autunno su PS4 e Xbox One (Di mercoledì 29 luglio 2020) UNTURNED è stato sviluppato da Smartly Dressed Games, uno studio creato dallo sviluppatore e game designer canadese Nelson Sexton, che ha siglato un accordo di collaborazione con l’editore 505 Games e che sarà attivamente coinvolto nel processo di sviluppo della versione console. I giocatori di UNTURNED vestiranno il ruolo di un sopravvissuto in una società moderna alla deriva e infestata dagli zombie e dovranno rimanere in vita stringendo alleanze e lavorando insieme ad altri amici. Si dovranno trovare risorse come vestiti, cibo e armi e craftare le materie prime come legno e metallo per creare roccaforti e difese. Minacce e pericoli si susseguiranno freneticamente e il giocatore dovrà sempre tenere sotto controllo la salute, le scorte di cibo e acqua, ed i livelli di ... Leggi su gamerbrain

