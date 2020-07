Temptation Island Vip 2020, nel cast ci sarà uno dei fratelli Rodriguez? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembra essere decisamente tutto pronto per Temptation Island Vip 2020. La nuova edizione dovrebbe andare in onda in autunno sempre su Canale 5 e alla guida del programma dovrebbe esserci di nuovo Alessia Marcuzzi. Naturalmente per scoprire la data esatta della messa in onda non resta che aspettare la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. Nel frattempo sono venuti fuori anche i nomi di alcuni possibili partecipanti del reality. Tra le varie coppie che intraprenderanno il loro viaggio nel mondo dei sentimenti, i telespettatori molto probabilmente troveranno o il fratello o la sorella di Belen Rodriguez. Chi prenderà parte alla terza edizione di Temptation Island Vip? Jeremias o Cecilia? Leggi anche –> Temptation Island ... Leggi su urbanpost

CheDonnait : Colpo di scena, forse manco più di tanto, su #Andrea e #Anna a #TemptationIsland - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato Pietro delle Piane - SpettacoliNEWS : Nuovo record di ascolti per #TemptationIsland. Ultimo appuntamento giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5 - francy_81 : RT @robertatalia_: Pietro di #temptationisland papà pancino o solo stronzo? - ilsecoloxix : #AntonellaElia e #PietroDellePiane nella quinta puntata del docu-reality di #Canale5 la resa dei conti per la coppi… -