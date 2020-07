Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continuano a preoccupare i numeri della Spagna, dove le regioni di Catalogna, Navarra e Aragona – tutte al nord – stanno registrando un’impennata di contagi che ha portato anche diversi paesi a sconsigliare viaggi non essenziali. E oggi il numero dei contagi è il più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1.178 nuovi positivi: sono 1.153 quelli delle ultime 24 ore, mentre i decessi sono cinque. La pandemia avanza anche a Hong Kong, dove la governatrice Carrie Lam lancia l’allarme sulla tenuta della sanità, spiegando che l’ex colonia britannica è “sull’orlo di un focolaio di comunità su larga scala”. L’ondata di nuovi casi, ha aggiunto, “potrebbe portare a un collasso del ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - Sport_Mediaset : Positivo al #Covid un giocatore del #Siviglia: salterà la #Roma. La situazione Coronavirus in Spagna è sempre più d… - borghi_claudio : Vi ho spiegato la fregatura degli 'aiuti a fondo perduto' (li ripaghi col bilancio UE e li usi per quello che dicon… - FrancescaGolem : RT @AngeloBraga2: Oltre 35.000 morti (di cui 176 medici) in Italia e 657.000 nel mondo, 16.700.000 contagiati di cui migliaia ieri, nuovi f… - giorgiaa26 : @AnnalisaChirico Ma cosa urli citrulla? guarda cosa succede in Brasile, USA, India e anche in Spagna ora. Devi ring… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna più Le 5 case motociclistiche più titolate del Motomondiale. Motoblog.it