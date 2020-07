Roma, strada in salita per Smalling. Baldini in contatto con l’entourage di Vertonghen (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è ancora distanza tra Roma e Manchester United per l’affare Smalling. Il centrale inglese ha espresso il desiderio di restare nella capitale dopo un’annata di grandissimo livello, ma le richieste dello United sono ritenute eccessive da parte del club capitolino. Al momento ballano 5 milioni di euro, con la Roma che ne offre 15 e … L'articolo Roma, strada in salita per Smalling. Baldini in contatto con l’entourage di Vertonghen Leggi su dailynews24

virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - GiovanniToti : Quando le cose dipendono da Roma si blocca tutto.Decidendo da Genova abbiamo risolto l’emergenza del #Morandi, abbi… - VRaggi2021 : RT @virginiaraggi: Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione pubbli… - pieroomega2 : RT @virginiaraggi: Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione pubbli… - 79_Alessio : RT @maus75: Volevo segnalare la situazione di incredibile #degrado in salita di Sant'Onofrio a #roma @PLRomaCapitale Questa è la strada che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma strada Roma, strada in salita per Smalling. Baldini in contatto con l'entourage di Vertonghen DailyNews 24 In edicola e in podcast gli appuntamenti per riscoprire il Bel Paese e dedicarsi alla “slow holiday”

L’estate 2020, segnata dal post Covid e dal mantenimento dell’allerta in tutta Europa, spinge gli italiani a scegliere l’Italia come meta estiva sia per motivi di sicurezza sia per aiutare l’economia ...

Scooter e vacanze a Capri, Palamara interrogato a Perugia

Perugia, 29 luglio 2020 - E' iniziato poco dopo le 15 l'interrogatorio in procura di Luca Palamara, nell'ambito del secondo filone di indagine avviato dalla procura di Perugia. Si tratta di altri due ...

L’estate 2020, segnata dal post Covid e dal mantenimento dell’allerta in tutta Europa, spinge gli italiani a scegliere l’Italia come meta estiva sia per motivi di sicurezza sia per aiutare l’economia ...Perugia, 29 luglio 2020 - E' iniziato poco dopo le 15 l'interrogatorio in procura di Luca Palamara, nell'ambito del secondo filone di indagine avviato dalla procura di Perugia. Si tratta di altri due ...