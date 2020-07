Patuanelli, superbonus proseguirà con risorse Ue (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 29 LUG - "Ritengo che le risorse ci saranno per portare avanti il superbonus per tutto il settennato della programmazione economica-finanziaria europea" e che potrà essere collegato ai ... Leggi su corrieredellosport

ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Patuanelli: alla firma i due decreti attuativi per il superbonus al 110% - iconanews : Patuanelli, superbonus proseguirà con risorse Ue - fisco24_info : Patuanelli, superbonus proseguirà con risorse Ue: Alla firma decreti attuativi dell' - RobRe62 : RT @sole24ore:Patuanelli: alla firma i due decreti attuativi per il superbonus al 110% - EnergiaOltre : #Patuanelli ha annunciato che i due decreti attuativi riguardanti il #superbonus al 110% stanno per essere firmati… -