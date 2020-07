Paestum dall’11 al 14 agosto la seconda parte del #Giffoni50 (Di mercoledì 29 luglio 2020) #Giffoni50 riparte dal mondo classico e dalle radici del suo territorio. Prima tappa nell'antica Velia, ad Ascea, dove lunedì 10 agosto 2020 alle 18, sarà presentata in diretta streaming l`edizione 2020 del Festival. Il fondatore e direttore Claudio Gubitosi anticiperà - con la partecipazione di una delegazione di giffoners - le anteprime, i film in concorso, le masterclass, gli hub italiani ed esteri in collegamento costante, i talenti italiani e internazionali che, insieme ai protagonisti della vita sociale, culturale e politica del Paese, saranno al fianco dei ragazzi per questa edizione speciale.Dopo i saluti del direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Gabriel Zuchtriegel, dei sindaci di Ascea, Pietro D`Angiolillo, di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano e del ... Leggi su ilfogliettone

viaggidivale : RT @paestumparco: GIFFONI@PAESTUM insieme per l’Italia della cultura e del cinema! Si inizia il 10 agosto a Velia con la presentazione del… - alcinx : RT @paestumparco: GIFFONI@PAESTUM insieme per l’Italia della cultura e del cinema! Si inizia il 10 agosto a Velia con la presentazione del… - diVirgilioA : RT @paestumparco: GIFFONI@PAESTUM insieme per l’Italia della cultura e del cinema! Si inizia il 10 agosto a Velia con la presentazione del… - BassoFabrizio : #Giffoni50 abbraccia #Paestum che dall'11 al 14 agosto ospita appuntamenti del @giffonifilmfest. Da non perdere il… - Aquilottoblu : RT @paestumparco: GIFFONI@PAESTUM insieme per l’Italia della cultura e del cinema! Si inizia il 10 agosto a Velia con la presentazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Paestum dall’11