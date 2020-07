'Non hai i requisiti per il permesso', 39enne dà in escandescenze e distrugge i mobili dell'ufficio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli negano il permesso speciale per i rifugiati e dà in escandescenze, distruggendo le suppellettili. È successo negli scorsi giorni negli uffici della Commissione territoriale dei rifugiati in centro ... Leggi su baritoday

carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - MCriscitiello : @gustatore @B_Fernandes8 @unavitadacinema @NovaraChannel @Udinese_1896 @sampdoria A) non c’è più B) sono i fatti C)… - AndreaScanzi : E anche per oggi le hai prese come se non ci fosse domani, #Salvini. Sei straordinario. Quante soddisfazioni che mi… - about_raffa_ : RT @artvlus: cinque anni fa zayn intraprendeva la sua carriera da solista, con un coraggio da invidiare, dopo tanta stanchezza e pensieri.… - gigitherealfake : @AlisTpwk non mi fa vedere cosa hai messo amò -