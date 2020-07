Nina Zilli e il sogno di condurre Sanremo: l’appello di Diaco durante Io e Te (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un futuro da conduttrice (magari al Festival di Sanremo)? E’ il sogno segreto di Maria Chiara Fraschetta, meglio conosciuta come Nina Zilli. L’artista piacentina l’ha raccontato a Pierluigi Diaco durante l’ultima puntata di Io e Te di cui è stata protagonista. La Zilli ha quindi rivelato di essere logorroica quando si tratta di dover parlare di musica: anche per questo motivo sarebbe una candidata ideale per la conduzione del Festival di Sanremo (dove ha partecipato quattro volte come cantante, ottenendo un terzo posto tra i giovani). Ed anche secondo Diaco sarebbe la persona giusta: “Tu hai una grande capacità non solo vocale ma anche di stare sul palco. Per questo mi appello al ... Leggi su nonsolo.tv

