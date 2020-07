Ma Salvini che cita Cassese sullo «stato d’emergenza che non si può prorogare» sa cosa diceva il giudice sui suoi decreti sicurezza? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Da qualche tempo, la Lega ha un nuovo punto di riferimento all’interno del diritto costituzionale. Si tratta del giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese che, in passato, aveva portato avanti diverse battaglie di stampo progressista e che, in quest’ultimo periodo, si è molto avvicinato alle posizioni di Matteo Salvini legate alla gestione dell’emergenza sanitaria, tanto da partecipare anche al convegno in Senato che è stato organizzato da Vittorio Sgarbi e da Armando Siri sull’epidemia di coronavirus in Italia e su come quest’ultima è stata fronteggiata. LEGGI ANCHE > Salvini dice che gli 11 morti di coronavirus di oggi non giustificano lo stato d’emergenza Sabino Cassese su ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: problemi ora non son Putin, Salvini o il sovranismo. Problema è la dittatura comunista cinese: unica eco… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo ascoltato questo lungo discorso dell'agitato signore che sta a Parigi e non ha problemi economici… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci sono ragazzi pedinati, bar che vengono chiusi, anziani inseguiti come pericolosi untori, militari a Ve… - SavioFicorella : RT @PaolaSacchi3: Proroga emergenza sulla non emergenza. Il rischio dell' l'immagine di un Paese ripiegato su se stesso non corrispondente… - san_crau : @StellaC39664453 @AndreaZ1967 @GuidoCrosetto Il mio non era un apprezzamento per Salvini, proprio il contrario! Pe… -