Lina, ci mancherà il tuo sorriso”: il ricordo della bimba di 11 anni morta in piscina a Ercolano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lina. Un ricordo commovente quello che l’Associazione Paradiso, campo estivo frequentato dalla piccola, ha voluto condividere di Lina, la bambina di 11 anni morta mentre si trovava in piscina, a Ercolano (Napoli), lo scorso 26 luglio. “Ci mancherai troppo, ci mancherà il tuo sorriso” si legge sulla pagina Facebook dell’associazione. C’è tanto dolore, a Ercolano, città della provincia di Napoli alle pendici del Vesuvio, per la morte della piccola Lina, la bambina di 11 anni che lo scorso 26 luglio, due giorni fa, è morta mentre si trovava con alcune amiche nella piscina dell’Hotel Punta ... Leggi su limemagazine.eu

