Lily Allen a Capri festeggia un importante traguardo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lily Allen a Capri, in vacanza per festeggiare un importante traguardo. L'artista ha condiviso con i fan alcune foto dalle sue vacanze in Italia: ha scelto l'isola di Capri per trascorrere qualche giorno di riposo e condividere con i suoi seguaci un fondamentale risultato. A svelare tutto è stata la stessa artista, attrice e cantante americana: festeggia oggi un anno da sobria. Non ha mai fatto mistero delle sue dipendenze ed è riuscita ad uscirne grazie all'amore incondizionato delle sue figlie. In diverse interviste sui media americani Lily Allen ne aveva parlato. “Dopo anni di alcol e droghe, non so come io sia riuscita a sopravvivere”, aveva raccontato qualche tempo fa al The ... Leggi su optimagazine

Raggiante e in splendida forma, Lily Allen ha festeggiato un anno da sobria con una vacanza. E per condividere il momento con i suoi tanti fan ha postato con orgoglio su Instagram una serie di foto ...

Ora infatti Lily Allen, smettendo di bere e di assumere sostanze stupefacenti, ha sconfitto il nemico che l'aveva resa dipendente dall'alcool e schiava di mille sballi, durante 14 lunghi anni della ...

