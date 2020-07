Lillia sboccia sul LEC: ecco che cosa succederà (Di mercoledì 29 luglio 2020) È timida, imbranata e insicura. È altruista e vuole aiutare gli altri, ma ha paura di avvicinarsi a chi ne ha bisogno. Lillia è un fiore speciale che ha avuto bisogno di cure e attenzioni durante la sua crescita. Questa è l’intro che viene data alla bella e simpatica Lillia, la driade che è entrata da poco a far parte del mondo di League of Legends, finalmente debutterà tra due settimane nel LEC, il Campionato Europeo di League of Legends, dove potrà far vedere le sue abilità e le sue capacità innate. Come mai coi vorrà tutto questo tempo? Niente di più normale, spiega giustamente e chiaramente Maximillian Schmidt di Riot Games, dandoci una risposta sensata e comprensibile. FYI: Lillia will make her debut in the @LEC starting Week 8 and will be available ... Leggi su esports247

