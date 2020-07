Jacobelli: «La Juve ha da sfatare il tabù Champions» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al tema Champions League per la Juve Ospite in collegamento su Sky Sport 24, Xavier Jacobelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Champions LEAGUE – «Sono 24 gli anni trascorsi dall’ultimo trionfo. L’appuntamento del 7 agosto col Lione è la prima tappa per arrivare al 23 agosto a Lione. C’è un tabù da infrangere e Cristiano Ronaldo a Lisbona avrà qualche motivazione in più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il direttore Xavier Jacobelli scrive su Tuttosport: "Ciò che inquieta la Juve e i milioni di suoi tifosi in impaziente attesa di una Coppa che inseguono da ventiquattro anni, è il vistoso non gioco de ...

Jacobelli a RBN: "Traguardo storico nei top 5 campionati europei, Scudetto risultato di uno sforzo collettivo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Colpo di Tacco’, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato così la conquista del nono Scudetto di fila della Juventus: “È un traguardo s ...

