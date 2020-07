Gli atleti paralimpici dedicano a Zanardi una versione speciale di ‘Don’t stop me now’ dei Queen (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tutti insieme per Alex. Gli atleti paralimpici italiani hanno deciso di mandare un messaggio di sostegno ad Alex Zanardi, attualmente ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica presso l’ospedale San Raffaele di Milano, e dedicargli una versione speciale del suo brano preferito ‘Don’t stop me now’ dei Queen. In tanti hanno voluto dare il proprio contributo: Annalisa Minetti, Bebe Vio, Martina Caironi, Daniele Cassioli, Simone Barlaam, Giulia Ghiretti, Mario Bertolaso, Nicole Orlando, Rosa Efomo De Marco, Silvia Biasi, Giulia Aringhieri, Viola Strazzari, Giulio Maria Papi, Giuseppe Campoccio, Alessandro Brancato, Kevin Casali, Simone Cannizzaro, Giada Rossi, Matteo Cattini, una rappresentanza della nazionale italiana di scherma paralimpica e ... Leggi su sportface

