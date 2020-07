Evade più volte dai domiciliari: arrestato (Di mercoledì 29 luglio 2020) I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato il 28enne Antonino Rapisarda, responsabile di evasione. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, in viale ... Leggi su cataniatoday

Alessio70548077 : Mi piace pensare che Nel silenzio della notte l'anima evade dal corpo e, travestendosi da sogno, esplora la parte p… - albertonicolab2 : @gianpiero1965 @lauraboldrini Beh, sa, a me da da pensare il fatto che se si va ad aiutare persone che stanno male,… - FBigliardo : @RobertoDorini @GabriellaFiocc1 @Bulla_Adriano @fattoquotidiano @6000sardine @Sabina1956 @MPenikas @cesarebrogi1… - JaponicaIrai : @mptuitter @marcopalasciano @FarAlessandro @emifittipaldi Grande! Lo stato imprenditore che evade se stesso è quant… - valepre2 : @AdryWebber Chi e ‘ rimasto ignorante in materia di trattati e trasparenza. Pensa che in Svizzera si evade , vi ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Evade più