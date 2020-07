Covid, positiva bambina nel Nolano: “Ora tamponi a tappeto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCimitile (Na) – Nuova caso positivo al Covid nel Nolano, ad annunciarlo è il sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero. Ora il comune ha predisposto tamponi a tappeto per tutti i giovanissimi che hanno avuto contatto con la bambina negli ultimi giorni. Quest’ultima, infatti, ha frequentato, fino allo scorso 24 luglio, un campo estivo. «È pervenuta comunicazione – spiega il primo cittadino – dell’Asl competente della presenza di altri un altro caso positivo sul nostro territorio, nello specifico di una minore, collegata per familiarità al caso già comunicato qualche giorno fa. Il soggetto minore interessato, così come tutti i familiari stretti, era già in quarantena, predisposta dalla stessa Asl, unico organo competente ... Leggi su anteprima24

