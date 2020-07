Coronavirus: Hong Kong, ospedali a rischio collasso (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - PECHINO, 29 LUG - Il sistema ospedaliero di Hong Kong potrebbe "collassare" con l'impennata di casi di Covid-19: è l'allarme lanciato dalla governatrice Carrie Lam che, invitando a restare a ... Leggi su corrieredellosport

TgLa7 : Coronavirus, Hong Kong ordina mascherine obbligatorie: 'la situazione epidemica è straordinariamente grave' - repubblica : Coronavirus nel mondo, Lam: 'A Hong Kong ospedali al collasso'. Usa, 1.600 morti in 24 ore [aggiornamento delle 10:… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Lam: 'A Hong Kong ospedali al collasso'. Usa, 1.600 morti in 24 ore [aggiornamento delle 09:… - fabiobellentani : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: Hong Kong, ospedali a rischio collasso Governatrice Lam lancia l'allarme per l'impennata dei nuovi casi- Ul… - CatelliRossella : Coronavirus nel mondo, Lam: 'A Hong Kong ospedali al collasso'. Usa, 1.600 morti in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Hong Coronavirus, la terza ondata a Hong Kong fa chiudere anche i ristoranti Corriere della Sera BORSA SHANGHAI-Rialzo maggiore oltre 1 settimana, brillano i tecnologici

SHANGHAI, 29 luglio (Reuters) - L’indice di riferimento cinese ha registrato il rialzo maggiore in oltre una settimana con gli investitori che acquistano azioni dopo i recenti cali, mentre lo STAR, ri ...

Coronavirus: 1.600 morti negli Usa nelle ultime 24 ore. Hong Kong, ospedali rischiano collasso

Il sistema ospedaliero di Hong Kong potrebbe "collassare" con l'impennata di casi di Covid-19: è l'allarme lanciato dalla governatrice Carrie Lam che, invitando a restare a casa, ha spiegato che la ci ...

SHANGHAI, 29 luglio (Reuters) - L’indice di riferimento cinese ha registrato il rialzo maggiore in oltre una settimana con gli investitori che acquistano azioni dopo i recenti cali, mentre lo STAR, ri ...Il sistema ospedaliero di Hong Kong potrebbe "collassare" con l'impennata di casi di Covid-19: è l'allarme lanciato dalla governatrice Carrie Lam che, invitando a restare a casa, ha spiegato che la ci ...