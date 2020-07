Computer quantici a costi contenuti: importante riconoscimento per un progetto portato avanti dal Politecnico di Torino (Di mercoledì 29 luglio 2020) importante riconoscimento per un progetto internazionale sullo stato quantico dei fotoni, portato avanti dal Politecnico di Torino grazie all’attività del professor Ladislau Matekovits, docente del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, in collaborazione con i colleghi della Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO) University di San Pietroburgo (gruppo di ricerca coordinato da Maxim Gorlach). L’ultimo risultato del progetto è stato infatti pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Communications. La realizzazione della ricerca è stata possibile in seguito ai contatti sviluppati durante la permanenza di un gruppo di ricercatori dal Politecnico di ... Leggi su meteoweb.eu

